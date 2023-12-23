اليوم السابع
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ورشة عمل حول طرق حل المشكلات لبرلمان طلائع بنى سويف

السبت، 23 ديسمبر 2023 10:50 ص
ورشة عمل حول طرق حل المشكلات لبرلمان طلائع بنى سويف جانب من الورشة
بنى سويف هانى فتحى

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نفذ مركز شباب بنى حلة التابع لإدارة شباب سمسطا جنوب غرب بنى سويف، اليوم، ورشة عمل عن طرق حل مشكلات برلمان الطلائع، ضمن خطة مركز شباب عن شهر ديسمبر وخطة وزارة الشباب والرياضة والتى تنفذ بمراكز الشباب وهى تهدف إلى إطلاع الشباب والطلائع على المعلومات الثقفية والدينية والاجتماعية والمعلومات العامة.
 
 
وأكد هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، بتكثيف جميع الانشطه المتنوعه تثقيف سياسي - ديني - وعي صحي - رياضي - كشفي - ذوي قدرات خاصه - خدمه عامه -ثقافي والمشاركة في جميع الانشطة مع الجهة الادارية.






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