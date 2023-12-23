اليوم السابع
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واشنطن بوست: الأقمار الصناعية أكدت أن حرب إسرائيل على غزة خلفت دمارا غير مسبوق

السبت، 23 ديسمبر 2023 03:31 م
واشنطن بوست: الأقمار الصناعية أكدت أن حرب إسرائيل على غزة خلفت دمارا غير مسبوق غزة
رامى محيى الدين

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كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الأقمار الصناعية والتقييمات الأممية تؤكد أن الحرب الإسرائيلية على غزة خلفت دمارا غير مسبوق خلال هذا القرن، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.

 







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