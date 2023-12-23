نقيب البيطريين: فتح أبواب مشروع العلاج اليوم لإتاحة فرصة الاشتراك للأعضاء

كتبت آية دعبس

أعلن الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين ، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية عن فتح أبواب مشروع العلاج، اليوم السبت القادم 23 ديسمبر2023، لإتاحة الفرصة أمام الأعضاء الراغبين فى الاشتراك بالمشروع للمرة الأولى أو التجديد للعام الجديد 2024، لافتا إلى أن يوم الخميس المقبل، الموافق 28 ديسمبر الجارى، هو أخر أيام فتح باب الاشتراك للمرة الأولى أو الأعضاء الراغبين فى إضافة أو حذف عضو بكافة مقرات المشروع.

وأشار إلى أن الأعضاء الراغبين فى التجديد فقط دون حذف أو إضافة فيمكنهم التجديد حتى 31 ديسمبر "أونلاين فقط، واستلام الكارنيهات لاحقاً فى أى يوم من العام الجديد، وذلك لتوقف تقديم الخدمات فى الاتحاد يوم 31 ديسمبر2023 لأعمال الجرد السنوى طبقاً لتعليمات لجهاز المركزى للمحاسبات.

وكان قد تم اتخاذ حزمة من القرارات تزامنا مع بدء فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج، هى:

1 -تخفيض قيمة الاشتراك للاعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه أو أحد ذويهم من المشتركين عند بلوغ نفس السن شرط بلوغ العضو الاصلى لسن السبعين اولا.

2-احتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج.

3-السماح باشتراك الابن بعد التخرج والإبنة المتزوجة شريطة عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى.

4-الأبناء الذكور من ذوى الهمم ( شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى.

5- الأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية.

6-استمرار اعفاء أسر الأعضاء من شهداء كورونا من قيمة الاشتراك بالمشروع.

7- تخفيض الاشتراك للأعضاء لمشتركين الذين تخطوا السبعين عاماً إلى 500 جنيه فقط.