مواعيد امتحانات النقل بالمرحلة الإبتدائية والإعدادية العام واللغات والمهني بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تستعد مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، للعام الدراسي 2023-2024 م.

امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي

وتبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس والسادس الإبتدائي، يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024م، بأداء الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

ويوم الخميس الموافق 4 يناير المقبل، يؤدي الطلاب امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية، ويوم الثلاثاء، الموافق 9 يناير المقبل، يؤدي الطلاب مادتي اللغة الانجليزية والدراسات الإجتماعية، ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء الموافق، 10 يناير المقبل، امتحان مادتي الرياضيات وict.

امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي العام والمهني

وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي، الساعة الـ8 من يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024م، بأداء الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والحاسب الآلي.

ويوم السبت الموافق 13 يناير المقبل، يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادتي العلوم والهندسة، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي، امتحان مادتي جبر واحصاء ودراسات اجتماعية، ويوم الأحدء، الموافق 14 يناير المقبل، يؤدي الطلاب بالصف الأول الإعدادي، امتحان مادتي اللغة الانجليزية والتربية الفنية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي، امتحان مادتي العلوم والتربية الدينية، ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي، يوم الأثنين الموافق، 15 يناير المقبل، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي، مادتي الهندسة والتربية الفنية، ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي، يوم الثلاثاء، الموافق 16 يناير، امتحان مادة جبر واحصاء وبؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي، امتحان مادة اللغة الانجليزية.

مواعيد امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي المهني

أما امتحانات الصف الأول الإعدادي والثاني الإعدادي المهني تبدأ يوم الخميس الموافق 11 يناير المقبل، بأداء طلاب الأول والثاني الإعدادي، امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويوم السبت، الموافق 13 يناير، يؤدي طلاب الأول الإعدادي المهني، امتحان مادتي اللغة الانجليزية والتربية الفنية، والثاني الإعدادي المهني رياضيات وتربية فنية، ويوم الإحد، الموافق 14 يناير يؤدي طلاب الأول الإعدادي المهني، مواد علوم وخط عربي ومجال صناعي، والثاني الإعدادي المهني، مواد دراسات اجتماعية وخطة عربي ومجال صناعي،ويوم الاثنين، الموافق 15 يناير المقبل، يؤدي طلاب الأول الإعدادي المهني، رياضيات ومجال زراعي ومجال تجاري، والصف الثاني الإعدادي المهني يؤدي الطلاب مواد لغة انجليزية ومجال زراعي ومجال تجاري، ويوم الثلاثاء، الموافق 16 يناير، يؤدي الطلاب دراسات اجتماعية، وتكنولوجيا واقتصاد، يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي، امتحانات مواد العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد.



جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي المهني



جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي عام ولغات بكفر الشيخ