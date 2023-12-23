معبر رفح يواصل فتح أبوابه لمرور المساعدات واستقبال المصابين من غزة

رفح ـ محمد حسين

واصل معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، اليوم السبت، فتح أبوابه من الاتجاهين لدخول مساعدات إغاثية ووقود لقطاع غزة واستقبال دفعات جديدة من الجرحى والمصابين وحملة الجوازات الأجنبية.

أفادت بيانات حركة المعبر أنه تم بدأ استقبال حملة الجوازات الأجنبية من النرويج والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا والمغرب وإيرلندا وأمريكا وهولندا وعددهم 132 شخصا، واستمرار مرور شاحنات مساعدات ووقود من الجانب المصري عبر معبر رفح.

ووصل إلى مطار العريش الدولي في شمال سيناء في الساعات الماضية، عدد 3 طائرات جديدة تحمل على متنها 127 طنًا من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة بينها طائرة الإمارات وحملت على متنها 84 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية مقدمة من منظمة الصحة العالمية، والثانية من الإمارات وحملت 23 طنًا من معدات محطة تحلية المياه، والثالثة من روسيا وحملت 20 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الإغاثية.

ووصل إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي إلى 324 طائرة حملت على متنها 9721 طنًا من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية المتنوعة، مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية.