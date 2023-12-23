مدارس تعلن فصل طلاب بسبب تخطيهم نسبة الغياب وتمنحهم فرصة إعادة القيد

كتب محمود طه حسين

أعلنت بعض المدارس الثانوية فصل طلاب بسبب تخطيهم نسبة الغياب المقررة قانوناً دون عذر، مشددة على أن فصل الطلاب تم بعد توجيه عدة إنذارات بعد انقطاعهم عن الدراسة بشكل متواصل، مشيرة إلى أن فصل الطالب يأتى بعد تحذيره أكثر من مرة بسبب الغياب المتكرر، ومن ثم عدم الاستجابة أدى إلى اتخاذ المدارس قرار بفصل كل من تخطى نسب الغياب المقررة وعدم حضوره، لافتة إلى أن الطالب الذى يواصل الانقطاع عن المدرسة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة يتم فصله، مع منحه حق إعادة القيد مرة أخرى بعد تقديم عذر قانونى.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسم إعادة القيد بسبب الغياب مبلغ قدره 25 جنيها يسددها الطالب قبل إعادة قيده مرة أخرى للدراسة، لافتة إلى أنه فى حالة عدم اتخاذ الطالب إجراءات إعادة القيد مرة أخرى يتم تحويله إلى نظام المنازل ويؤدى الامتحان وفق نظام المنازل.

ووجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم المديريات بضرورة تطبيق الغياب الإلكترونى على الطلاب منذ بدء الأسبوع الأول من العام الدراسى الحالى، حيث انطلق العام الدراسى 1 أكتوبر الماضى، ويستمر الفصل الدراسي الأول حتى 24 يناير 2024 بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.