محافظ الوادى الجديد يعلن صدور قرار تشغيل محكمة الفرافرة اعتبارا من أول يناير

وفى سياق آخر عقد الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة لقاء جماهيري مع المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة وذلك بحضور نائب رئيس المركز وجميع المعنين بالموضوع من جهاز المركز التنفيذي، لمناقشة مشكلاتهم حيث بلغ عدد الطلبات والشكاوي المقدمه اليوم من المواطنين 65 طلب وشكوي وتنوعت الطلبات فيما بين ( الحصول علي فرص عمل وقروض لعمل مشروعات خاصه وتعديل الحيز العمراني بقري المركز وبحث اليات تعديل المساحه المقرر السداد عنها من خلال منظومة تقنين الأراضي وطلبات لحفر أبار زراعيه وخلافه).

وخلال اللقاء، وجه رئيس المركز بتشكيل لجنة لفحص تراخيص الموازين بنطاق المركز والوقوف علي مدي قانونيتها كما أحال بعض من طلبات المواطنين إلى جهات الاختصاص لبحثها وسرعة حلها، مؤكدا عدم التعامل على أراضي الدولة إلا من خلال المحافظة أو المركز فقط.