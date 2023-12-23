محافظ الغربية يتابع آخر المستجدات بملف التصالح فى مخالفات البناء

الغربية عادل ضرة

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اجتماعا صباح اليوم، لمتابعة آخر المستجدات بملف التصالح في مخالفات البناء، بحضور نجوى العشيري السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية ووحدات المتغيرات المكانية وعدد من الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الغربية بضرورة الاهتمام بملف التصالح في مخالفات البناء وسرعة إنهاء جميع ملفات التصالح وفقا للتحليل المقدم بالأرقام عن كل مرحلة بالدورة المستندية الخاصة بملفات التصالح المقبولة سابقا، كما وجه المحافظ بزيادة أعداد اللجان الخاصة بفحص ملفات التصالح وتعميم الأخطاء الواجب تفاديها تجنبا لتعطيل الملفات بالتنسيق مع اللجان الفنية المختصة.

وفيما يخص قانون التصالح الجديد، وجه المحافظ بتشكيل لجان لتصنيف ملفات التصالح المرفوضة مسبقا حسب سبب الرفض وذلك لجاهزية الملفات حال قبولها طبقا للشروط الجديدة بقانون التصالح الجديد.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة تسعى للتيسير على المواطنين، في ملف التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون، وذلك لسرعة إنهاء الإجراءات وتقنين أوضاع المخالفين في كل من المدن والقرى، مشيرا إلى أن العمل في ملف التصالح يحظى باهتمام كبير من قبل المحافظة، فضلا عن متابعته بشكل يومي لتذليل العقبات التي تظهر فيه.