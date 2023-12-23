محافظ الإسكندرية يسلم 55 منزلا لأهالي قرية فلسطين بعد الانتهاء من التطوير

وقدم الشريف، الشكر لجميع القائمين على عملية رفع كفاءة المنازل على أعلى مستوى للأسر الأولى بالرعاية بالقُرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة تتكاتف لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للقُرى الأشد احتياجًا وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد جهود العمل المجتمعي، ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وتفقد المحافظ، خلال أعمال التسليم عددًا من المنازل التي تمت إعادة الإعمار ورفع الكفاءة لها وشملت أعمال تركيب أسقف وأعمال السباكة والكهرباء والنجارة والمحارة وتركيب السيراميك والدهانات والتشطيبات وتجهيز المنازل بالأجهزة الكهربائية والأثاث.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن الهدف الرئيسي هو توفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين، مشيرًا إلى أن ما نشهده هو إنجاز حقيقي وتكليل للجهود المبذولة لتوفير حياة كريمة لأهالي قرية فلسطين وهو ما يعد جزء من رؤية واستراتيجية بناء الجمهورية الجديدة وفقًا لرؤية مصر 2030 .