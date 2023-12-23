لو بتحس بالصداع أثناء السفر.. 5 أسباب محتملة للإصابة

كتبت إيناس البنا

السفر تجربة ممتعة بالتأكيد، لكن بالنسبة لبعض الأشخاص قد لا يكون الأمر مزعجًا بسبب الصداع الذى قد يشعر به البعض، فقد يصاب بعض الأشخاص بصداع شديد وطويل الأمد أثناء السفر.

ووفقًا لموقع "healthsite"، هناك أكثر من سبب لهذه الحالة، على سبيل المثال، هناك نوبات الصداع النصفي، والصداع الناتج عن الضوضاء العالية أو الأضواء الساطعة المصحوبة بألم في الرقبة، وهذا النوع من الصداع قد يجعل الشخص يشعر بالدوار أيضًا.

الصداع المؤلم هل سمعت عن الصداع المؤلم؟ يحدث هذا النوع من الصداع عندما يتخلص الشخص من التوتر ويركز على الاسترخاء، فالإجازات والسفر لها تأثير مريح فوري على الجسم والعقل حيث يتيح ذلك للناس التخلص من التوتر، كما أن الانخفاض المفاجئ في مستويات الكورتيزول يمكن أن يسبب صداعًا.

الجفاف أثناء السفر عندما تسافر، قد تنسى شرب الكثير من الماء وسط الإثارة والمرح، ولكن نظرًا لأنك أكثر نشاطًا خلال هذه الفترة، يفقد جسمك المزيد من الماء وسيصاب في النهاية بالجفاف ويسبب الصداع، يمكنك ببساطة تجنب ذلك عن طريق شرب المزيد من الماء.

تناول عشاء ثقيل عندما تكون في إجازة، قد تتناول وجبات غنية ولذيذة وثقيلة، أنت لا تهتم بما تأكله، لذا فأن تتناول الوجبات الثقيلة على العشاء يمكن أن تسبب لك الصداع أيضًا. قلة النوم تعتبر الإجازات ممتعة للغاية ولكن بعد مرور بعض الوقت قد تصبح مزعجة بسبب قلة النوم، وهذا يمكن أن يؤدي أيضا إلى الصداع.