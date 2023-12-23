كبسولة × القانون.. التشكيك بقوى المتهم العقلية يجيز إيداعه مستشفى نفسية

كتب إيهاب المهندس

خلال نظر جلسات محاكمة المتهمين في الجنايات والجنح، يطالب دفاع بعض المتهمين بإيداع موكله داخل مصحة نفسية بسبب التشكيك في قواه العقلية، وحدث هذا الطلب في قضية "سفاح الجيزة"، والذي طلب دفاعه إيداعه إحدى مستشفى الأمراض العقلية.

وتستجيب بعض محاكم الجنايات لمثل هذه الطلبات في حال رؤيتها بأن المتهم يعاني من مرض نفسي، وحتي تسد كل الثغرات التي يخطط الدفاع لاستخدامها في المستقبل للطعن علي الحكم، فتأمر بايداعه مصحة نفسية لفحصه طبقا لحقها المخول في المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة : إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع.

ونصت : ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.