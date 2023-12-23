اليوم السابع
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السبت، 23 ديسمبر 2023 12:58 م
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قنا تطلق مبادرة بلغنى لتلقى شكاوى عدم التزام السائقين بخط السير والتعريفة

السبت، 23 ديسمبر 2023 12:41 م
قنا تطلق مبادرة بلغنى لتلقى شكاوى عدم التزام السائقين بخط السير والتعريفة محافظة قنا
قنا - صابر سعيد

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أعلن عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أنه سيتم التنسيق مع الرقابة الإدارية لاستقبال شكوى المواطنين المتضررين من عدم التزام سائقى الأجرة والسرفيس بخط السير أو التعريفة المقررة من خلال مبادرة "بلغنى"، وذلك في إطار تفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم. 
 
وأضاف عبد الباقي، أن سيتم إتاحة أكثر من وسيلة لتلقي البلاغات من المواطنين، مثل : الصفحة الرسمية للمحافظة علي الفيسبوك " مكتب اعلام محافظة قنا " (. الاتصال بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة علي الأرقام ( 0963329542 - 0963328472 - 0963337291 ) والخط الساخن 15541.
 
وأشار إلى أن الجهات التنفيذية سوف تقوم بتلقي البلاغات والشكاوي التى يتم رصدها من خلال المبادرة أولا بأول واحالتها علي الفور للجهات المختصة، بالإضافة إلى متابعة الشكوي والتواصل مع أصحابها لإفادتهم بما تم بصدد شكواهم.






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