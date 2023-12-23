غلق مركز للنساء والتوليد والحضانات بدون ترخيص فى بنى سويف

بنى سويف ــ هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، ومطالبا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة، مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كل الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه د.محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة بني سويف، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة بالاشتراك مع جهازحماية المستهلك بقيادة الأستاذ إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، وذلك في حضور الأستاذ أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف، وبمشاركة الدكتور كريم محمد ، الدكتورة لبني محمد مساعدي مدير إدارة العلاج الحر ، محمود محمد فوزي رشوان صلاح صبري أعضاء فرع جهاز حماية المستهلك.

حيث قامت الحملة بالمرور علي مركز خاص بالنساء والتوليد والحضانات غير مرخص ويقوم بالعمل واستقبال المرضي، وتلاحظ وجود عدد بعض حالات لأطفال بقسم الحضانات "تم نقلهم لحضانات أخرى"، وأربع عمليات ولادة، ووجود أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مهربة وأدوية غير مصرح بتداولها خارج المستشفيات يتم تداولها بالمركز، وتم عمل محضر بذلك وغلق المركز وتشميعه بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.