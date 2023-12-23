اليوم السابع
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غدا.. مرافعة دفاع متهم فى إعادة محاكمته بـ"أحداث الزيتون"

السبت، 23 ديسمبر 2023 10:30 م
غدا.. مرافعة دفاع متهم فى إعادة محاكمته بـ"أحداث الزيتون" المستشار وجدي عبد المنعم
كتب إيهاب المهندس

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تستمع الدائرة 3 إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، غدا الأحد لمرافعة الدقاع في إعادة محاكمة متهم، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الزيتون".
 
كانت النيابة العامة وجهت للمتهم واخرين سبق الحكم عليهم مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.
 
وعن عقوبة التظاهر نص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.
 
 






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