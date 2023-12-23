طقس المنوفية الآن.. برودة فى الجو وغيوم بالسماء

المنوفية - محمد فتحى

تشهد اليوم السبت محافظة المنوفية، طقس غير مستقر، حيث يوجد غيوم بالسماء و برودة فى الجو، مع أتربه فى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت طقسا لطيفا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدلا على جنوب سيناء، باردا ليلاً على أغلب الأنحاء.