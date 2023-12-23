طقس الشرقية اليوم.. لطيف نهارا ومشمش جزئيا والحرارة الصغرى 16درجة.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشهد محافظة الشرقية اليوم السبت، طقس لطيف نهاراً وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 21 والصغرى 16 درجة ونسبة سقوط أمطار 0% ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 60 % والرياح 24 كم/ ساعة

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم عمل غرفة عمليات بمحافظة الشرقية لمتابعة أحوال الطقس وغرف عمليات أخرى برئاسة المراكز لمتابعة الطقس وخروج سيارات لشفط المياه من الشوارع والعمل على إعادة الحياة لطبيعتها فى اسرع وقت ممكن

وأضاف أن لجان من الكهرباء والمحليات فحصت جميع أعمدة الإنارة بالمدن والقرى والنجوع وقامت بتغيير التالف منها وتغيير الاسلاك المكشوفة إلى أسلاك معزولة لعدم صعق المواطنين حال هطول الأمطار

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء

ويشهد اليوم نشاط رياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة.

ومتوقع أيضا اليوم أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (50% تقريبا). اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 50:40) كم (س) وارتفاع الموج من (3.5:2 متر)، والبحر الأحمر معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13.



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