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صيادو بورسعيد عازفون عن الصيد لارتفاع أمواج المتوسط

السبت، 23 ديسمبر 2023 07:31 م
صيادو بورسعيد عازفون عن الصيد لارتفاع أمواج المتوسط إرتفاع امواج البحر الأبيض المتوسط ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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رصدت كاميرا "اليوم السابع" اليوم السبت تزامناً مع ثانى أيام الشتاء ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط في محافظة بورسعيد التى تتجاوز الـ3 أمتار ما أدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

ومن جانبهم أكد الصيادون لـ "اليوم السابع" أن نوة الفيضة الصغرى وراء عزوفهم عن الصيد بسبب سرعة الرياح التى قد  تصل من 40 إلى 50 كم فى الساعة فضلاً عن ارتفاع الأمواج إلى أكثر من 3 أمتار. مؤكدين استئناف حركة نشاط الصيد بعد استقرار حالة الطقس حفاظاً على سلامة الصيادين من مخاطر ارتفاع امواج البحر الأبيض المتوسط أثناء رحلات الصيد.
 
 ومن جانبها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء، بارد ليلاً على أغلب الأحياء.
 
كما يشهد اليوم نشاط رياح يزيد من الاحساس ببرودة الطقس على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة على فترات متقطعة.
 
ومتوقع أيضًا اليوم أمطار خفيفة الي متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (50% تقريبا)، اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح 50:40) كم (س) وارتفاع الموج من (3.5:2 متر)، والبحر الأحمر معتدل.
 
 
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إرتفاع امواج البحر الأبيض المتوسط ببورسعيد
إرتفاع امواج البحر الأبيض المتوسط ببورسعيد

اضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر الأبيض المتوسط ببورسعيد
اضطراب حركة الملاحة البحرية بالبحر الأبيض المتوسط ببورسعيد

 







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