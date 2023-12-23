رئيس جامعة المنصورة يتفقد أعمال الامتحانات بكليتى الآداب والحقوق

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، خلال جولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات متمنيا لأبنائه الطلاب عاما دراسيا موفقًا، حيث يؤدي الامتحانات نحو 210 آلاف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة، وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة للامتحانات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية اليوم السبت،23 ديسمبر 2023 م للاطمئنان علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتى الآداب والحقوق للعام 2023-2024، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

واستقبله خلال الجولة بكلية الآداب الدكتور محمود الجعيدى عميد بكلية الآداب، الدكتور وكيل الكلية للتعليم والطلاب

وتفقد خلال الجولة بالكلية أعمال الامتحانات بمختلف الأقسام، مركز التصحيح الالكترونى، الكنترول المركزى، كما تفقد ما تم انجازه بإنشاءات الكلية.

واستقبله بكلية الحقوق الدكتور وليد الشناوى عميد الكلية، والسادة الوكلاء لشئون التعليم والطلاب و الدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتفقد خلال الجولة أعمال الإمتحانات بقاعات الاختبارات الالكترونية والمدرجات لمرحلتى الليسانس والدراسات العليا كما تفقد ما تم من عمليات تطوير بالمدرجات الكبرى بالكلية.

كما قام رئيس الجامعة خلال الجولة باستطلاع أراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أى مشكلات أثناء عقد الامتحانات .

وأشاد بحسن سير العملية الامتحانية وتوافر الجو الملائم للطلاب لتأدية الاختبارات، مع تواجد جميع العمداء ورؤساء الكنترولات والملاحظين داخل اللجان، وانتظام الطلاب داخل القاعات، والتزامهم بتعليمات العملية الامتحانية، مشيراً إلى أن أعمال التصحيح تتم بكفاءة وفاعلية بالتوازى مع العملية الامتحانية لسرعة إعلان النتائج.

كما شدد رئيس الجامعة خلال جولته على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات ومواجهة أى إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الاخلال بعملية الامتحانات بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تستمر أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول حتى يوم 25/1/2024م.