وحث الرئيس النمساوي- في تصريحات الجمعة - الأحزاب السياسية في البلاد إلى التصرف بعقلانية في الفترة التي تسبق انتخابات الاتحاد الأوروبي والمجلس الوطني والتى تعقد في العام المقبل.

وقال فان دير بيلين إن بلاده ملتزمة بدعم كافة قضايا التعاون الأوروبية، مشيرا الى اهمية زيادة وعي الناخب بخطورة وصول المتطرفين اليمينيين الى البرلمان الأوروبي في انتخابات يونيو المقبل.

وأوضح فان دير بيلين أنه على الرغم من العديد من المشاكل الاقتصادية في البلاد فإن النمسا هي واحدة من أغنى دول العالم وتعتز في ذلك بالانتماء الى الاتحاد الأوروبي والتنسيق معه.