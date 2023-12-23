رئيس المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ: لم نرصد مخالفات في أول يوم لامتحانات النقل

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ أن غرفة العمليات بالمديرية، لم ترصد مخالفات خلال متابعتها لسير امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الأول، اليوم السبت، من داخل لجان معاهد إدارة دسوق التعليمية الأزهرية، مؤكداً تفقده لسير العمل بلجان معهد دسوق الاعدادي بنين، كما توجه رئيس المنطقة لمتابعة سير العمل بلجان معهد فتيات محله مالك الإعدادي، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بهذه اللجان.

وأضاف«شهاوي»، أنه اطمأن على انطلاق عملية الامتحانات في سلامة ويسر، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر الطمأنينة والراحة النفسية للطلاب، وأنه حرص على متابعة سير العمل بمراكز توزيع الأسئلة والتأكد من مدى تأمينها بالشكل الجيد، موجها القائمين على العمل باللجان بأهمية التواصل مع غرفة عمليات سير الامتحانات، للرد على أي استفسارات بشأنها على الفور.

يذكر أن: طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي، أدوا الامتحان اليوم في مادتي القرآن الكريم، بينما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي الامتحان في مادتي الفقه، واللغة العربية ورقة أولى (النحو والصرف).