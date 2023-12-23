حساسية وقرح.. أشهر 7 أسباب لظهور "حبوب" حول الفم

كتبت مروة محمود إلياس

الحبوب والبثور بأنواعها قد تظهر في أي مكان على سطح الجلد في جسم الإنسان، إذا ظهرت البثور على سطح الشفاه أو حول الفم فقد تكون علامة دالة على إصابة ما أو مرض أو عرض أو تحسس، وفقا لتقرير نشر في موقع skin software.

ومن أبرز هذه الأسباب: أوضح التقرير أن البثور قد تظهر على الفم وسطحه والمنطقة المحيطة به لأسباب كثيرة، إما عوامل أو مشكلات هرمونية أو تحسسات معينة،

ـ قد يؤدي زيادة الزيوت التى تخرج من المسام و الأتربة وعدم تنظيف المنطقة جيدا حول الفم .

ـ الإفراط في استخدام مرطبات الشفتين أو استخدام نوعية غير جيدة منها، أحد أهم أسباب هذه البثور أيضا.

ـ الإفراط في وضع مستحضرات التجميل حول الشفاه، قد يكون سببا في ظهور هذه البثور.

ومن جهة أخرى ذكر تقرير نشر فى موقع abreva قبل الدورة الشهرية، وأثناء متلازمات تكيس المبايض قد تظهر البثور عند السيدات في هذه المنطقة بشكل خاص.

ـ هناك أسباب تحسسية أو مرضية قد تتسبب في هذه المشكلة، من أبرزها أن تكون المرأة تعاني من حساسية تجاه نوع معين من الطعام كالأسماك كالفول السودانى أو البندق، أو نوع معين من المواد التي تسبب لك تحسسا ما مثل الأتربه ووبر الحيوان.

ـ يعاني البعض من قرحات مختلفة تظهر داخل الفم وخارجه وتظهر على شكل بثور خارج الفم وأسباب القرح كثيرة ومختلفة ولا حصر لها.

ـ قد تحدث بعض المشكلات المرضية حبوب وبثور على الشفاه وخارجها وحول الفم منها مشكلات بالاسنان، أو نقص الفيتامينات في الجسم كفيتامين ب، نقص الزنك أيضا قد يسبب هذه المشكلة في بعض الحالات.