اليوم السابع
Ads
السبت، 23 ديسمبر 2023 07:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

جوتيريش: الصراع الإسرائيلى الفلسطينى ينتشر خارج حدود غزة

السبت، 23 ديسمبر 2023 06:00 ص
جوتيريش: الصراع الإسرائيلى الفلسطينى ينتشر خارج حدود غزة الأمين العالم للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن الصراع الإسرائيلى الفلسطينى ينتشر بالفعل خارج قطاع غزة.

وقال جوتيريش للصحفيين: "انتشار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خارج حدود غزة بات يحدث بالفعل".

وأكد غوتيريش أن الضفة الغربية قد "وصلت فعلا إلى نقطة الغليان"، وأن النيران تشتعل يوميا على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، وأن الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السفن في البحر الأحمر يمكن أن تؤثر سلبا على سلاسل التوريد العالمية.

وفي وقت سابق، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إن جوتيريش شاهد الفيلم الوثائقى الذي أعده الجيش الإسرائيلى عن هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر.

وذكرت القناة 12 أن جوتيريش شاهد الفيديو الذي تبلغ مدته 47 دقيقة في عرض خاص في مقر الأمم المتحدة بعد ضغوط كبيرة من المسؤولين الإسرائيليين.

ووفقا لمندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، قال غوتيريش بعد مشاهدة الفيديو إن هجوم حماس في جنوب إسرائيل هو "الإنسانية في أسوأ حالاتها".

وكتب إردان على منصة X: "الآن سنرى ما إذا كانت تصريحاته العلنية ستتغير وما إذا كان يفهم حقا مهمة إسرائيل المتمثلة في القضاء على هذا الشر من على وجه الأرض وإعادة الرهائن إلى الوطن".

وأضاف: "لو التزمت الأمم المتحدة بمبادئها التأسيسية، لكنت سمعت مثل هذا الكلام في اليوم الأول للحرب".

وها هي قد دخلت الحرب على غزة يومها الـ77 حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، رغم انسحاب أهم لواء إسرائيلي "بشكل مؤقت".







جوتيريش

الامم المتحده

وقف اطلاق النار في غزة

الهدنة في غزة

غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

فلسطين

تبادل الاسرى

الاسرى الفلسطينيين

حماس

تسليم الاسرى

تبادل الاسرى اليوم

غزة

الهدنه غزه

الهدنه في غزه

اسرائيل

شروط الهدنه

الهدنه في فلسطين

تمديد الهدنه

مد الهدنه في غزه

اخر اخبار الهدنه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة