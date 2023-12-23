جمارك مطار القاهرة تضبط راكبين بحوزتهما 8 آلاف قرص مخدر وآخرين بعبوات دوائية

كتب ــ محمود عبد الغنى

حررت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية أربعة محاضر ضبط جمركى فى مبنى الركاب رقم ١، منها محضرى ضبط برقمى 81 و 82 لسنة 2023 ضد راكبين مصريين ذوى صلة قرابة بحوزتهما كمية كبيرة من الشرائط لعقار OXY contine المدرج بجداول المخدرات.

تم ضبط الركاب أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على رحلة خطوط طيران العربية القادمة من بيرجامو، حيث استوقفهما محمد حسن عبد الوهاب مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أثناء محاولتهما الخروج من بوابة اللجنة واللذان أنكرا حوزتهما ما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبهما على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عبد الرحمن ناصر صابر مامور الجمرك والذى تلاحظ له وجود عبوات بها أشياء معتمة، فى وجود محمود شحاته رئيس القسم بإدارة الفحص بالأشعة.

قام مينا رمزى مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم 3 بمبنى الركاب رقم 1 بتكليف إبراهيم مصطفى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبين يدويا والذى تلاحظ له وجود عبوات كرتونية خاصة بأغذية وأشياء أخرى، بداخلها عبوات تكرارية ملفوفة بأوراق الومنيوم فضية اللون، بغرض عدم إظهارها على جهاز الفحص بالأشعة.

وعلى الفور قام عمرو عبد المنعم مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بمعاينة العبوات وتكليف كل من، محمد حسن و إبراهيم مصطفى ومحمود صابر وهبة محمد مأمورى الجمرك تحت إشراف مينا رمزى بفض تلك الأغلفة، مما أسفر عن ضبط 500 شريط من العقار المذكور بإجمالى 6989 قرصا مع الراكب الأول، و95 شريطا مع الراكب الثانى، بإجمالى 1325 قرصا لنفس العقار المخدر، بإجمالى 8313 قرص oxy contine، أمر الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى بتحرير محضر ضبط جمركى ضد كل راكب واحالتهما للنيابة المختصة.

كما قام رجال الإدارة الاولى بقيادة هاشم مصطفى مدير الإدارة وإبراهيم حسن طلحة نائب المدير بتحرير محضرى ضبط جمركى أرقام 80 و83 لسنة 2023 الاول ضد راكب مصرى قادم من بيرجامو على رحلة خطوط طيران العربية أيضا بحوزته 3 قطع من جوهر الحشيش المخدر بوزن 20جراما، تم الضبط بواسطة إبراهيم حسن طلحه مدير الإدارة بالانابة.

وحرر رجال الجمارك المحضر الثانى ضد راكب مصرى ايضا قادم على نفس الرحلة حاول تهريب كمية كبيرة من العبوات الدوائية بهم حقن "فيلر" خاصة بالتجميل ملفوفه بأوراق الومنيوم فضية اللون، تم الضبط بواسطة كل من أحمد سامى مأمور اللجنة الجمركية و مصطفى ياسين فى التفتيش اليدوى ومن ادارة الفحص بالأشعة كل من أحمد شعبان مأمور الجمرك و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تحت اشراف ميلاد رسمى مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم 3 بمبنى الركاب رقم 1، شارك فى الضبط كل من حسن محمد و محمد علاء مأمورا الجمرك و نميرى عبد الرحمن و محمد سيد عبد اللطيف مديرا الحركة.

تم تحرير المحاضر السابقة بعد العرض على الدكتور ماجد موسى وبمتابعة الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بناء على تعليمات الدكتور محمد معيط وزير المالية.