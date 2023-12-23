وضعت مديرية التربية والتعليم بالغربية، برئاسة المهندس ناصر حسن وكيل الوزارة، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023/2024، لطلاب مدارس التربية الخاصة (نور) من صفوف النقل، والتي ستنطلق يوم الثلاثاء 9 يناير القادم.

وكان وكيل الوزارة، أكد تشكيل غرفة العمليات الخاصة بالامتحانات ممن ليس لديهم موانع برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من وكيل الإدارة، المراحل – الأمن – التوجيه الفنى حسب المادة، مبينا أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات لتهيئة المناخ المناسب مع تطبيق كافة الاجراءات الوقائية.

وتابع، تم التنسيق مع الجهات الآمنية لوضع خطة تأمين المدارس والمبانى التعليمية والكنترولات لتوفير الجو الآمن للطلاب، أثناء الامتحانات حتى إعلان النتيجة.

وفيما يلي بيان بجداول الامتحانات الخاصة بالطلاب:



جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب التربية الخاصة بالغربية (1)



جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب التربية الخاصة بالغربية (2)



جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب التربية الخاصة بالغربية (3)



جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب التربية الخاصة بالغربية (4)



جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب التربية الخاصة بالغربية (5)



جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب التربية الخاصة بالغربية (6)