توقعات بأمطار غزيرة فجرًا على الإسكندرية فى نوة "الفيضة الصغرى"

الإسكندرية جاكلين منير

أكدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، على تكثيف الحهود مواجهة تداعيات نوة "الفيضة الصغرى"، وأشارت فى بيان لها أنه من المتوقع غدا الأحد، أن تشهد محافظة الإسكندرية أمطارا تبدأ من فترة الفجر خفيفة إلى متوسطة الشدة على أن تزيد شدتها في الفترة 9 صباحا الى 3 مساء على شرق المحافظة (المنتزه- أبوقير- حي شرق) لتكون متوسطة تغزر أحيانا.

أما باقي المحافظة الأمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة، وكثفت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، جهودها اليوم لتصريف مياه الأمطار، وفتح الطريق أمام المارة، وذلك فى ظل ما تتعرض له الإسكندرية من نوة "الفيضة الصغرى"،وأكدت شركة الصرف الصحى عدم وجود لتجمعات مياه الأمطار أسفل الكبارى والأنفاق بالإسكندرية.

وضربت نوة الفيضة الصغرى، محافظة الإسكندرية لليوم الثانى على التوالى، بأمطار غزيرة يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة، حيث سجلت الإسكندرية اليوم 21 درجة فى العظمى و 13 درجة فى الصغرى، مع ارتفاع الأمواج الى 3 أمتار حيث اختفت المساحة الرملية على الشواطئ بسبب فيض البحر.

وجاءت نوة الفيضة الصغرى بأجواء وظواهر جوية شديدة، لتكشر عن أنيابها، وتعلن بقوة عن قدوم فصل الشتاء.

وأعلن ميناء الإسكندرية، انتظام حركة الملاحة البحرية، واستمرار فتح ميناء الإسكندرية و الدخيلة اليوم، فى أول أيام نوة" الفيضة الصغرى"، حيث لم يصل ارتفاع الأمواج واضطراب البحر الى حد غلق الميناء، و مازالت حركة السفن تسير بالشكل الطبيعى.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالشركة، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن من المتوقع غدا الجمعة، أن تشهد محافظة الإسكندرية نشاط للرياح الجنوبية الغربية تصل سرعتها إلى 42 كم/س تكون مثيرة للرمال والأتربة وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2-3) متر.

وتم ترفع درجات الاستعداد وانتشرت السيارات والبدلات، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق، ويتم وقف الإجازات وبدل الراحات ويتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة.