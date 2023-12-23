تنفيذ 56 طريقا جديدا فى البحيرة بتكلفة 3 مليارات جنيه.. التفاصيل

البحيرة -ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، تكثيف الجهود المبذولة للانتهاء من كافة المشروعات التنموية والخدمية الجديدة بكافة مناطق المحافظة.

وأضافت، إن مشروعات الطرق والكبارى والمحاور من أهم المشروعات الجديدة التى تتماس مع حياة المواطنين وتسهيل الحركة المرورية ومواجهة حوادث السير، موضحا: أن عدد المشروعات التى تم تنفيذها فى قطاع الطرق والكبارى بالبحيرة 56 طريق بطول 560كيلو متر بتكلفة أكثر من 3مليار جنيه،كما تم تسليم 8كبارى بطول 5.5 كيلو بتكلفة 929مليون جنيه.

وأشارت إلى أن عدد مشروعات الطرق والكبارى الجارى تنفيذها بالبحيرة بلغ 10طرق بطول 10.9كيلو متر بتكلفة 3.4مليار جنيه، إضافة إلى تنفيذ 17كوبرى بطول 11.5كيلو متر بتكلفة 4مليار جنيه.