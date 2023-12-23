تفاصيل اتفاقية تصنيع وتوريد 40 قطارا لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

كتب محمد أسعد

قبل أيام كشفت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل اتفاقيتى تمويل بين الحكومة المصرية وبنك التصدير والاستيراد الكورى والبنك الإسلامى للتنمية والمعهد التابع له بقيمة 460.4 مليون دولار، والتى وافق عليها مجلس النواب فى جلسته العامة السابقة.

ويأتى ذلك فى إطار العلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر بشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو شامل ومستدام وتنفيذ أجندة التنمية 2030.

والاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، لمشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثانى والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، كما وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة الفنية من البنك الإسلامى للتنمية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة فى مدينة دهب.

وأكدت وزيرة التعاون الدولى، على أهمية الاتفاقية الموقعة مع بنك التصدير والاستيراد الكورى، والتى تأتى فى ضوء حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع النقل المستدام الذى أولت له الدولة المصرية اهتمامًا خاصًا لتطوير وتحديث جميع قطاعاته، لافتة إلى أنه يجرى تنفيذ العديد من المشروعات الممولة من شركاء التنمية فى قطاع النقل المستدام لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم رؤية الدولة الهادفة للتحول إلى مركز لوجيستى عالمى، وتشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص فى تنفيذ المشروعات ذات الأولوية ومن أبرزها أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر.

فى سياق آخر فإن المنحة المتاحة من البنك الإسامى للتنمية بقيمة 400 ألف دولار تهدف بشكل عام إلى تحسين سبل العيش والظروف المعيشية لسكان مدينة دهب بجنوب سيناء من خلال تحديد تدخلات التنمية الحضرية وترتيبها حسب الاولوية والنهوض بها وتحسين الحوكمة الحضرية، وتعزيز قدرات وأدوات الأطراف ذات الصلة الرئيسيين فى تحديد المشروعات التنموية المجدية والمؤثرة.

كما تهدف المنحة إلى التوصل لمناهج مالية وتقنية مبتكرة للارتقاء الشامل والمرن للمستوطنات البشرية ضمن منظور متكامل على مستوى المدينة.