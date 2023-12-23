تعرف على جدول ومواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية فى محافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 لصفوف النقل والشهادات العامة.

تبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية يوم 9 يناير وتنتهي يوم 13 يناير 2024 طبقًا للخريطة الزمنية.

وصرح محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024.

مشيرًا إلى أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة العاجلة ببعض المدارس مما يستوجب انعقاد بعض اللجان فترة مسائية؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

ووجَّه بشارة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير كافة سبل الراحة؛ حرصًا على الطلاب والمعلمين.

كما شدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.