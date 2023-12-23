اليوم السابع
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تعرف على جدول امتحانات المرحلة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية

السبت، 23 ديسمبر 2023 01:58 م
تعرف على جدول امتحانات المرحلة الإعدادية فى محافظة الإسماعيلية امتحانات الإعدادية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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ينشر "اليوم السابع"، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لصفوف النقل والشهادات العامة بالإسماعيلية.
 
وتبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية وصفوف النقل لنصف العام الدراسي الحالى، اعتبارًا من 9 يناير حتى 24 من يناير 2024.
 
وصرح محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024.
 
مشيرًا إلى أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة العاجلة ببعض المدارس مما يستوجب انعقاد بعض اللجان فترة مسائية؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.
 
ووجه بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير كافة سبل الراحة؛ حرصًا على الطلاب والمعلمين.
 
كما شدد بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.
 
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