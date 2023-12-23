تعرف على الطرق البديلة للسير عقب إغلاق كوبرى أخميم العلوى للصيانة.. صور

ونظرا ‏لأهمية ‏ ‏كوبري أخميم المعدني العلوي بسوهاج، والذي يعد الشريان الرئيسي لربط شرق وغرب المحافظة بعضها ببعض، ونظرا لما تلاحظ من ظهور عيوب خطيرة بالطبقة الأسفلتية السطحية بالكوبري وظهور الأسياخ الحديدية للبلاطة الخرسانية رغم القيام بأعمال الرصف أكثر من مرة، وبناء عليه فقد تم تكليف الهيئة العامة للطرق والكبارى بعمل الصيانة العاجلة المطلوبة لكوبري أخميم وغلق الكوبرى وذلك تجنبا للمخاطر الكبيرة المحتملة، والبدء في أعمال الصيانة وذلك بداية من اليوم السبت.

وفى هذا الشأن حدد محافظة سوهاج عدة مسارات بديلة لكوبرى أخميم خلال فترة أعمال الصيانة للمواطنين المتجهين من الشرق للغرب والعكس تعرف عليها من خلال المعلومات التالية : -

1 - من صينية أخميم متجها إلى الكوبري العلوي ثم طريق كمين السوهاجيه.

2 - من طريق كورنيش النيل الشرقي ثم الكوبري العلوي ثم المدينة الطبية.

- المتجه من الغرب للشرق يمكن ان يسلك الطرق التالية:

1- طريق كورنيش النيل الغربي ثم طريق المدينة الطبية ثم الكوبري العلوي.

‏2- يسلك طريق الشهيد متجها إلى الجوازات ثم طريق كمين السوهاجية ثم الكوبري العلويز

3- طريق أيسر ترعة نجع حمادي متجها الي كمين السوهاجيه ثم الكوبري العلوي.



المتجه إلى الشرق - اخميم يسلك كوبرى اولاد نصير ثم طريق ترعة نجع حمادى



المتجه إلى الشرق - أخميم يسلك كوبرى سوهاج العلوى ثم كورنيش النيل الشرقى



المتجه إلى الشرق اخميم يسلك كوبرى سوهاج العلوى ثم كوبرى كورنيش النيل الشرقى



المتجه إلى سوهاج يسلك كوبرى سوهاج العلوى



المتجه إلى سوهاج يسلك كورنيش النيل الشرقى وكوبرى سوهاج العلوى



لافته اخرى على الكرونيش



لافته توضح مسار السير