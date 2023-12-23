تعرف على أهمية التوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أهمية التوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، ولكن عند وصول هذا المورد للحد الأقصى من الاستخدام، فإنه يصبح من الضرورى زيادة الاعتماد على تحلية المياه لتحقيق الإنتاج الكثيف للغذاء، خاصة مع قدرة العديد من المحاصيل على التكيف مع درجات مختلفة من الملوحة.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهمية الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية وفقًا لتصريحات الدكتور هانى سويلم وزير الرى:

1- أهمية التوسع في إعادة إستخدام المياه ، ولكن عند وصول هذا المورد للحد الأقصى من الإستخدام يصبح من الضرورى الإعتماد على التحلية.

2- زيادة الاعتماد على تحلية المياه لتحقيق الإنتاج الكثيف للغذاء خاصة مع قدرة العديد من المحاصيل على التكيف مع درجات مختلفة من الملوحة.

3- أهمية اختيار التقنيات الملائمة اعتماداً على البصمة المائية للمحاصيل وبما يحقق أعلى إنتاجية محصولية بإستخدام نفس وحدة المياه.

4- دور هام للقطاع الخاص في جعل تحلية المياه ذي جدوى إقتصادية في المستقبل ، مع التوسع في دراسات التحلية لتقليل التكلفة خاصة مع تراجع تكلفة الطاقة .

5- أهمية التعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية بشكل إقتصادى بدلاً من إلقاءها في البحار والمحيطات أو حقنها بالخزانات الجوفية .