تضامن كفر الشيخ: رعاية وتأهيل ذوي الهمم ومعالجة الأطفال من الأمراض

كفر الشيخ- محمد سليمان

قالت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، إن المحافظة تشهد عددا من المبادرات، لرعاية الإعاقات الجسدية المرتبطة ببتر الأطراف، لتأهيل الحالات وإعادة النظر فيما تملكه هذه الفئة من مهارات يمكن استغلالها، والعمل على اتاحة الفرص لهم ليكونوا جزءً فعالاً فى المجتمع، بما ينعكس بالإيجاب على صحتهم النفسية، ويسهل عليهم التأقلم مع إعاقتهم بل، ويجعلها فخراً لهم، وإعادة تأهيل ذوى الاحتياجات ودمجهم فى المجتمع .

وأضافت جلاله، لـ "اليوم السابع"، كما سيتم الاهتمام بالأطفال، المنتمين لأسر تكافل وكرامة تحت سن المدرسة، منذ الحمل حتى سن 6 سنوات، لحماية الطفل من الأمراض التى تصيب الأطفال مثل السمنة والتقزم وأمراض الأنيميا، موجهه الأمهات بالتوجه للوحدات الصحية للعلاج، وحضور الندوات التثقيفية.

وأكدت جلاله، أنه جرى توقيع بروتوكول مع شركة مياه الشرب بكفر الشيخ، للتعاون لعمل وصلات مياه نقية، وعدادات فى القرى الأكثر احتياجًا لأهالينا من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية، وضرورة التأكيد على الوعى البيئى فى استهلاك المياه، والمحافظة عليها، لأن قطرة مياه تساوي حياة.