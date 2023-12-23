تحرير 37 محضرا فى حملة على الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بوسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقته، شرقى محافظة سوهاج، تكثيف الحملات لضبط الأسواق، ومراقبة الأسعار والمواد الغذائية والسلع الأساسية والتأكد من تواجدها، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق والاشتراك مع إدارة تموين ساقلته، وإدارة الطب البيطري بساقلته ومركز شرطه ساقلته ومكتب العمل والإدارة الصحية صرح بذلك أحمد البدرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته.

وأضاف البدرى أن الحملة أستهدفت محلات بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية ومحلات الجزارة والمخابز بهدف ضبط الاسعار ومراقبه السلع الغذائية ومراجعه مخازن وثلاجات حفظ المجمدات والمواد الغذائية التي يتم تقديمها للمواطنين والتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط وحرصا على صحة وسلامه المواطنين وقد اسفرت الجملة عن ت تحرير 37 محضرا متنوعا.

وأضاف أن الحملة جاءت بناء على توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج حيث تم المرور على محلات الجملة والقطاعي والنصف جمله والمعارض بنطاق مدينه ساقلته وقراها وتم التأكد من توافر السلع الأساسية الإستراتيجيه من زيت وسكر وارز وشاي ودقيق وأننا مستمرون في تنفيذ تلك الحملات بشكل مكثف على الأسواق والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية والمخابز ومحلات الجزارة وإتخاذ كافه الاجراءات القانونية بكل حزم مع المخالفين.