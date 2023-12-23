اليوم السابع
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تحت رعاية الرئيس السيسي.. توزيع مساعدات على المواطنين بمبادرة كلنا واحد

السبت، 23 ديسمبر 2023 01:16 م
تحت رعاية الرئيس السيسي.. توزيع مساعدات على المواطنين بمبادرة كلنا واحد مبادرة كلنا واحد- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد .. معك فى كل مكان" - تحت رعاية رئيس الجمهورية - لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من (قاطنى المناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات)، حيث اضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية)، استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة "الفيوم" لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وزيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الإحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.
 
وتم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، بالإضافة إلى التأكيد على احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملة المواطنين، كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالى.
 






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مبادرة كلنا واحد معك فى كل مكان

مبادرة كلنا واحد




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