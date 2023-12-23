انهيار أجزاء من عقار على كورنيش الإسكندرية بسبب الأمطار.. صور

شهدت منطقة سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية اليوم السبت، انهيار أجزاء من شرفة عقار قديم بكورنيش الإسكندرية، بسبب الطقس السيئ والأمطار التي تشهدها المحافظة، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول بلاغًا من الأهالي، يفيد سقوط أجزاء من شرفة العقار رقم 584 بكورنيش الإسكندرية، وانتقل مسئولي الحي ووحدة الإزالة إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص سقوط أجزاء من شرفة شقة سكنية بالعقار المشار إليه، دون حدوث إصابات، وجرى وضع حواجز بمحيط العقار حفاظًا على سلامة المواطنين والسيارات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة..



انهيار أجزاء بسبب الامطار بكورنيش الإسكندرية



انهيار أجزاء من عقار قديم بكورنيش الإسكندرية