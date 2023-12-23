اليوم السابع: استكمال الحوار الوطنى.. إثراء التعددية ومد الجسور مع شركاء الوطن

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: استكمال الحوار الوطنى.. إثراء التعددية ومد الجسور مع شركاء الوطن

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

استكمال الحوار الوطنى.. إثراء التعددية ومد الجسور مع شركاء الوطن.. مقررو اللجان: ضمانة مهمة لوصول صوت المواطن والاشتباك مع القضايا ذات الأولوية.. ونجاح المرحلة الأولى انعكس على السباق الرئاسى ومشهد الانتخابات.. مقررو اللجان: ضمانة مهمة لوصول صوت المواطن والاشتباك مع القضايا ذات الأولوية.. ونجاح المرحلة الأولى انعكس على السباق الرئاسى ومشهد الانتخابات



توجيهات رئاسية بتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر.. الرئيس السيسى: التحول للطاقة المستدامة أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030 ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة

تهنئة إيرانية للرئيس السيسى على الفوز فى الانتخابات الرئاسية.. رئاسة الجمهورية: اتصال الرئيس الإيرانى تناول أوضاع غزة ومسار القضايا العالقة بين القاهرة وطهران



الحكومة تنفى تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسى الجارى.. «التعليم»: الامتحانات فى المدارس بلجان مؤمنة وأسئلة مفتوحة

مصر فى خدمة القرآن الكريم.. وزير الأوقاف يفتتح المسابقة العالمية الثلاثين ويشيد بتوجيه الرئيس السيسى بإكرام أهل القرآن



دبابات الصهاينة تدهس براءة الطفولة فى غزة.. قوات الاحتلال تقتحم وتحاصر «رياض الأطفال».. تمنع الماء والدواء والغذاء عن %80 من السكان.. وتدك المبانى بالقنابل «الغبية»

الأهلى يكتب التاريخ فى مونديال الأندية



محطات مهمة فى عُمر الحوار الوطنى.. 23 اجتماعا وانعقاد دائم لمجلس الأمناء للانتهاء من الإجراءات التأسيسية.. استبعاد كل من تلوثت يداه بدماء المصريين.. وانتصار مهم على محاولات «التسييس»

بالناس المسرة.. أجراس الكنائس الكاثوليكية تدق احتفالا بعيد الميلاد المجيد





