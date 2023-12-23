المغرب وإندونيسيا يوقعان مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية

وكالات

وقعت دولتا المغرب وإندونيسيا، مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية بين البلدين بغية توسيع أفق التعاون الثنائي في عدة مجالات.

جاء ذلك عقب محادثات أجراها وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة بالعاصمة الرباط مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرصودى التي وصلت المملكة الجمعة في زيارة غير محددة المدة، وفق وكالة أنباء المغرب الرسمية.

وقالت الوكالة : "وقع المغرب وإندونيسيا، الجمعة، بالرباط، على مذكرة تفاهم تؤسس لشراكة استراتيجية بين البلدين".

وتهدف المذكرة، وفق الوكالة، إلى "تأسيس شراكة استراتيجية بين البلدين، تمكنهما من تنويع وتوسيع قطاعات تعاونهما، بما في ذلك التعاون الأمني والبرلماني والإقليمي، وكذلك التعاون داخل المنظمات الدولية".

من جهته، قال بوريطة في مؤتمر صحفي مشترك مع مرصودي: "وقعنا على مذكرة تفاهم بشأن شراكة استراتيجية، وإن خلق شراكة استراتيجية هو طموح يجب ترجمته إلى واقع من خلال تنفيذ ما تم توقيعه".

أما وزيرة الخارجية الإندونيسية، فأكدت "ضرورة تضافر الجهود من أجل ضمان هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة، وأهمية العمل أكثر لتجسيدها على أرض الواقع، من أجل تعاون شامل يعود بالنفع على الشعبين".

وأضافت أن "الشراكة الاستراتيجية من شأنها تعزيز الروابط من أجل تعاون أكبر بين البلدين".