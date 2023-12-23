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المتحدث باسم حركة فتح: حكومة نتنياهو متطرفة تُكن العداء لكل من هو فلسطيني

السبت، 23 ديسمبر 2023 06:56 م
المتحدث باسم حركة فتح: حكومة نتنياهو متطرفة تُكن العداء لكل من هو فلسطيني نتنياهو
كتب محمد شرقاوى

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قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن حكومة بنيامين نتنياهو هي حكومة يمين متطرف وعدوان ومجازر، حيث أنها تُكن العداء لكل من هو فلسطيني، وتستهدف بعدوانها واعتداءاتها كل من هو فلسطيني، مؤكدًا أن نتنياهو بات يتحدث ومن معه من المتطرفين بوضوح تام بأننا لن نسمح بقيام دولة فلسطينية وأننا سنواجه كل مبادرة أو كل عمل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية.
 
وأضاف المتحدث باسم حركة فتح، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المشروع الآن هو مشروع صهيوني توراتي وهو المشروع الذي تحدث عنه كل من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ويتبناه اليوم نتنياهو حتى يحفظ وجوده في هذه الحكومة التي بات عمره فيها قريب.
 
وأوضح المتحدث باسم حركة فتح، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يريد أن يضمن استمرار وجوده في الحكم والحياة اليساسية بتبنيه هذا الخيار الصهيوني التوراتي الذي يمثله كل أركان اليمين المتطرف في هذه الحكومة.
 
وأكد المتحدث باسم حركة فتح، أنه ما من أفق للتعامل مع هذه الحكومة، فهي تتنصل من كل شي، حيث أنها تنصلت من اتفاق أوسلو، كما أنها تحدثت بصراحة عن استهدافها لقطاع غزة والمقاومة الفلسطينية، وأعلنت صراحة عن استهدافها وعدائها للسلطة الوطنية الفلسطينية، على اعتبار أن هذه السلطة تمثل الكيان السياسي الذي يشكل الضامن لقيام الدولة الفلسطينية التي لا يرديها نتنياهو.






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