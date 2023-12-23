المؤبد لشخص بتهمة إحراز 24 بندقية آلى وخرطوش في سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ش.س." بالسجن المؤبد، لاتهامه بإحراز أسلحة آلية وخرطوش بدائرة مركز دار السلام.

وتعود تفاصيل الواقعة لعام 2023 بدائرة مركز دار السلام، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بإحراز 9 بنادق خرطوش و15 بندقية آلية بدون ترخيص ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت مصادرة المضبوطات وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بحضور عبد الرحمن حمدى عبد العزيز وكيل نيابة دار السلام، وتمت إحالته القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.