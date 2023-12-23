السجن 5 سنوات لـ16 متهما باستعراض القوة في البساتين

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 16 مُتهماً بالسجن لمدة 5 سنوات لإدانتهم ب استعراض القوة والتلويح بالعنف في البساتين، وشمل الحكم تغريم كل منهم مبلغ ألف جنيه، ومُصادرة الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف الله وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.

وأسندت لهم النيابة العامة أنهم في يوم 24 مارس 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين بأنهم أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص. كما أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بدون ترخيص.

كما استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالتهديد بالعنف واستخدامها ضد بعضهم البعض والمجني عليهم فهد ومحمود ومحسن وعادل حال كون المجني عليه الأول طفلاً مُستخدمين في ذلك أسلحة نارية وذخائر.

وجاء ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء (سكين ونصل معدني) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.