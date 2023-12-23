اليوم السابع
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الرئيس العراقى وأمير الكويت يؤكدان هاتفيا أهمية التعاون بين البلدين

السبت، 23 ديسمبر 2023 10:16 م
الرئيس العراقى وأمير الكويت يؤكدان هاتفيا أهمية التعاون بين البلدين الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد
أ ش أ

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أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم /السبت/، أهمية التنسيق والتعاون بين البلدين إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بما يخدم المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى بين الجانبين، حيث تناولا ضرورة تبادل الزيارات لتعزيز العلاقات الثنائية؛ وبما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الأمن والاستقرار فى المنطقة.


وذكرت الرئاسة العراقية - فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "أمير دولة الكويت أعرب - من جانبه - عن رغبة الكويت فى توطيد أواصر العلاقات الثنائية، وحرصها على دعم جهود العراق فى ترسيخ أمنه واستقراره".

 

 







العراق

الكويت

عبد اللطيف جمال رشيد

الشيخ مشعل الأحمد الصباح



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