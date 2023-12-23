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الرئيس السيسى يطّلع على جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر

السبت، 23 ديسمبر 2023 02:36 م
الرئيس السيسى يطّلع على جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس اطلّع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، حيث تم استعراض سيناريوهات إنتاج الهيدروجين، ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي، وإجراءات بناء القدرات الوطنية.






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