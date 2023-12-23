اليوم السابع
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السبت، 23 ديسمبر 2023 05:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الجزائرى يلقى خطابا أمام البرلمان يتناول الأوضاع السياسية والاقتصادية

السبت، 23 ديسمبر 2023 05:00 ص
الرئيس الجزائرى يلقى خطابا أمام البرلمان يتناول الأوضاع السياسية والاقتصادية الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
أ ش أ

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يلقي الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، الاثنين المقبل، خطابا موجها للأمة الجزائرية أمام غرفتى البرلمان.
 
ومن المقرر أن يتناول الرئيس الجزائري في هذا الخطاب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وكذلك السياسة الخارجية دون إغفال تحديد آفاق السنة القادمة.
 
واستدعى الرئيس الجزائري غرفتى البرلمان للانعقاد في دورة غير عادية، وفقا للقرار الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية.
 
ويمنح الدستور الجزائري الرئيس صلاحية استدعاء البرلمان بغرفتيه للاجتماع وفقا للقانون الذي يحدد تنظيم الغرفة الأولى والثانية من المؤسسة التشريعية وعملهما، وكذلك العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.






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