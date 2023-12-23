اليوم السابع
Ads
السبت، 23 ديسمبر 2023 10:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الدفاعات الأوكرانية تسقط 9 طائرات بدون طيار روسية خلال 24 ساعة

السبت، 23 ديسمبر 2023 09:19 ص
الدفاعات الأوكرانية تسقط 9 طائرات بدون طيار روسية خلال 24 ساعة دفاعات جوية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت القوات الجوية التابعة لهيئة الأركان العامة المسلحة الأوكرانية، اليوم /السبت/، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت تسع طائرات بدون طيار من طراز شاهد 136/131 أطلقتها روسيا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت القوات الجوية الأوكرانية "هاجم الروس أوكرانيا بمسيرات من طراز شاهد، من اتجاهات بالكلافا والقرم وبريمورسكو".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأشارت إلى أن الطائرات المقاتلة الأوكرانية ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات شاركت في صد الهجمات الروسية.

 







الدفاعات الأوكرانية

طيار روسية

طائرات بدون طيار

روسيا

اوكرانيا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة