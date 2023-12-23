اليوم السابع
Ads
السبت، 23 ديسمبر 2023 05:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعى الشرقى بالأقصر

السبت، 23 ديسمبر 2023 05:07 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الزراعى الشرقى بالأقصر حادث تصادم - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت منطقة كمين الطود شرق محافظة الأقصر، اليوم السبت، إصابة 6 مواطنين في حادث تصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الزراعى الشرقى، وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولي لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق الزراعى الشرقى، بالقرب من منطقة كمين الطود شرق المحافظة، مما أسفر عن إصابة 6 مواطنين بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة من أجسادهم، وتم على الفور انتقال سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الكرنك الدولي لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكانت قد شهدت منطقة مدخل محافظة الأقصر، يوم أمس الجمعة، إنقلاب مركبة تروسيكل بجوار كمين العقب بمدخل المحافظة، مما أسفر عن إصابة 4 مواطنين كانوا يستقلونها بكدمات وكسور، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة مديرية أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بانقلاب سيارة تروسيكل بجوار كمين العقب على مدخل محافظة الأقصر شمالاً، وتبين إصابة كل من "محمد عبد الرسول" 40 سنة، و"على عبد الرسول" 35 سنة، و"عمرو موسي" 30 سنة، والطفلة "مريم رمضان" 6 سنوات، مصابين بكدمات وكسور طفيفة بأنحاء الجسد، وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.







الاقصر

حادث مروري بالاقصر

اخبار اليوم

تصادم سيارتين ميكروباص

اخبار الاقصر

حادث تصادم بالاقصر

اخبار المحافظات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة