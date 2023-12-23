اليوم السابع
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إصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا

السبت، 23 ديسمبر 2023 09:18 ص
إصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا اسعاف- أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار

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أصيب 15 شخص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية، اخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا وتحديداً بالقرب مدخل مدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة
 
وانتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة أبوقرقاص ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 15 شخص من بينهم أطفال، كانوا متجهين إلى إحدى المزارع الكائنة بالطريق الصحراوي الغربي بنطاق أبو قرقاص.
 
وأفادت التحريات الأولية، بأن سبب وقوع الحادث هو انعدام الرؤية بسبب الشبورة المائية، على الطريق الصحراوي الغربي أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد سائق السيارة الربع نقل، مما أدى إلى إنحرف عن مسارها.  
 
وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

 

 







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