أخبار مصر.. غدا شبورة وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 14 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى: التحول للطاقة المستدامة أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس اطلّع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، حيث تم استعراض سيناريوهات إنتاج الهيدروجين، ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي، وإجراءات بناء القدرات الوطنية. الرئيس الإيرانى يهنئ الرئيس السيسى على إعادة انتخابه.. ويبحثان الأوضاع فى غزة تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي توجه بالتهنئة إلى الرئيس على الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة انتخابه رئيساً لمصر، حيث ثمن الرئيس من جانبه هذه اللفتة المُقدرة. وتطرق الاتصال أيضاً إلى التباحث حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، فضلاً عن متابعة النقاش حول مسار تناول القضايا العالقة بين البلدين.

مصادر تنفى مزاعم إعلام إسرائيلى حول بدء عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا

نفت مصادر مصرية مطلعة، لقناة القاهرة الإخبارية، ما أورده إعلام إسرائيلي حول بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على حدود القطاع مع مصر.

المعابر الفلسطينية: لا تحركات عسكرية على الحدود مع مصر انطلاقا من كرم أبو سالم

قالت هيئة المعابر الفلسطينية، إن كل المعلومات الميدانية عن تحركات عسكرية على الحدود مع مصر انطلاقا من كرم أبو سالم غير صحيحة، جاء ذلك وفقا لما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

الرئيس السيسى يهنئ ملوك ورؤساء العالم بعيد الميلاد المجيد

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقيات تهنئة إلى أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم التى تحتفل بعيد الميلاد المجيد. وقد أعرب الرئيس السيسى فى برقياته للقادة والزعماء عن أصدق تهانيه وأطيب تمنياته بهذه المناسبة الطبية، متمنيا لهم عيدا سعيدا مباركا، وعامًا جديدًا يحمل الخير والرخاء والسلام لشعوبهم الصديقة ولجميع شعوب العالم.

الحكومة تنفى تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة بالعام الدراسى الحالى

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير نظام امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024 بنفس نظام العام الماضي بذات المواصفات للورقة الامتحانية، دون أي تغيير، وذلك وفق نظام الكتاب المفتوح "الأوبن بوك"، حيث يحصل الطلاب على كتيب مفاهيم يتضمن القواعد والقوانين التي يحتاجها الطالب أثناء الامتحان، مع تطبيق نظام البابل شيت، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة، وكراسة البابل شيت، وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

إمام الحرم النبوي يؤم المصلين في صلاة الظهر بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية خلال مشاركته كضيف شرف في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم وجولته بدار القرآن الكريم ومسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة أشاد الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي إمام الحرم النبوي الشريف ب مسجد مصر ودار القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

السكة الحديد تتيح حجز قطارات تحيا مصر من منافذ فورى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع قطارات تحيا مصر المنتشرة بالوجهين البحرى والقبلى من خلال منظومة الدفع الفوري من منافذ ووكلاء البيع بكل منافذ فورى والتى تقدر بـ 320 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل متمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها والإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتسهيلاً عليهم. وزارة النقل: انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى لطريق "كفر الشيخ - دسوق" الحر أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل ، أنه تم الانتهاء من تنفيذ طريق كفر الشيخ / دسوق الحر المزدوج، من خلال النيل العامة للإنشاء والطرق، إحدى شركات القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، وذلك بطول 13 كم كمرحلة أولى بعدد 3 حارات، ليصبح إجمالي عرض الطريق 26 مترا، واشتمل المشروع على 22 عملا صناعيا (13 كوبري علوي + عدد 9 أنفاق ) بالإضافة إلى أعمال الحمايات. وزارة التعليم: ربط أجهزة التابلت لأولى ثانوى بالمحتوى الرقمى إلكترونيا أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ربط أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالمحتوى الرقمى على موقع الوزارة ومنصة التعلم، حتى يستفيد الطلاب من الدروس والمناهج التعليمية، خاصة أن الطلاب فى هذه المرحلة لا يتم طباعة كتب لهم، لافتة إلى أن المحتوى يتضمن شرح الدروس وأسئلة على كل وحدة.

فصائل فلسطينية: تدمير 5 دبابات إسرائيلية وقتل وإصابة جميع أفرادها بجباليا

أعلنت الفصائل الفلسطينية، أنها تمكنت من تدمير 5 دبابات إسرائيلية وقتل وإصابة جميع أفرادها بعد إعادة استخدام صاروخين يزنان 2 طن أطلقهما الاحتلال تجاه بيوت الآمنين ولم ينفجرا. وقالت الفصائل في بيان، "إنها زرعت الصاروخيين في طريق تقدم آليات الاحتلال في منطقة جباليا البلد وفور وصول الآليات للمكان تم تفجير الصواريخ". مدارس تعلن فصل طلاب بسبب تخطيهم نسبة الغياب وتمنحهم فرصة إعادة القيد أعلنت بعض المدارس الثانوية فصل طلاب بسبب تخطيهم نسبة الغياب المقررة قانوناً دون عذر، مشددة على أن فصل الطلاب تم بعد توجيه عدة إنذارات بعد انقطاعهم عن الدراسة بشكل متواصل، مشيرة إلى أن فصل الطالب يأتى بعد تحذيره أكثر من مرة بسبب الغياب المتكرر، ومن ثم عدم الاستجابة أدى إلى اتخاذ المدارس قرار بفصل كل من تخطى نسب الغياب المقررة وعدم حضوره، لافتة إلى أن الطالب الذى يواصل الانقطاع عن المدرسة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة يتم فصله، مع منحه حق إعادة القيد مرة أخرى بعد تقديم عذر قانونى.

غدا شبورة وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 14 درجة