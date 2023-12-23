اليوم السابع
Ads
السبت، 23 ديسمبر 2023 01:12 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. تزويد المعامل المركزية بكواشف متطورة لرصد متحور كورونا الجديد

السبت، 23 ديسمبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. تزويد المعامل المركزية بكواشف متطورة لرصد متحور كورونا الجديد وزارة الصحة - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
وزارة الصحة: تزويد المعامل المركزية بكواشف متطورة لرصد متحور كورونا الجديد
وزارة التعليم: 10 ضوابط تم مراعاتها فى وضع أسئلة امتحان الفصل الدراسى الأول
وزارة النقل تكشف عن نسب تنفيذ محطة القاهرة للقطار السريع.. صور
الصحة: فترة التعافى من الفيروس المخلوى عند الإصابة به أسبوعين
تعرف على تفاصيل مشروع الـ100 ألف صوبة زراعية
التضامن في أسبوع.. دعم مشروعات التمكين الاقتصادي بقرى "حياة كريمة" بقيمة 300 مليون جنيه
مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ينظم ندوة تعريفية بالتعاون مع هيئة IDP بمصر
وزارة الصحة: "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 56.244 مليون خدمة مجانية للمواطنين
الزراعة: الدولة تهتم بالحفاظ على رؤوس الثروة الحيوانية المملوكة للمربين
كيف يحقق الاستثمار فى التكيف المناخى منافع للإنسانية؟ وزيرة البيئة تجيب

 







الرى

البيئه

الزراعه

التموين

الصحه

الازهر

الاوقاف

التضامن

التعليم العالى

التربيه والتعليم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة