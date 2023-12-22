اليوم السابع
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الجمعة، 22 ديسمبر 2023 02:00 م
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6153 منتفعة بالقافلة الخدمية التوعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ببنها

الجمعة، 22 ديسمبر 2023 01:47 م
6153 منتفعة بالقافلة الخدمية التوعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ببنها مديرية الصحة والسكان بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، عن تنظيم قافلة خدمية وتوعوية بمركز ومدينة بنها، علي مدار 3 أيام في الفترة من 19 حتي 21 ديسمبر الجاري، وذلك بتوجيهات من الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة.
 
وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه تم تقديم الخدمة ل6153 منتفعة، وتنوعت الخدمات بين الكشف بالسونار، وصرف أدوية صحة إنجابية، واستخدام وسائل تنظيم الأسرة للمنتفعين، وبلغ عددهم 4321، كما تم وصول الخدمات للمناطق المحرومة عن طريق العيادات المتنقلة، وأيضا عقد ندوات توعوية لتنظيم الأسرة ومبادرة 100 يوم صحة.
 
وكشفت المديرية، أنه تم عمل معارض لنوادى المرأة لتعليم السيدات الحرف اليدوية لمواجهة غلاء المعيشة، يأتي ذلك في ظل حرص واهتمام الدولة  بصحة المرأة المصرية.






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