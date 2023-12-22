‏تكثيف أعمال التنظيف وتجهيز المصليات بـ 25 ألف سجادة بالمسجد النبوى

إيمان حنا

‏تكثف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمال التنظيف وتجهيز المصليات بـ 25 ألف سجادة بالمسجد النبوى، وساحاته لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم، وتعقيمها بأكثر من 1600 لتر من المطهرات .

كما أكدت الوكالة حرصها على العناية والاهتمام بمسجد رسول الله من خلال تقديم خدمات متميزة ضمن الأعمال التطويرية التي تقدمها الوكالة للارتقاء بالخدمات المبذولة في المسجد النبوى، وتذليل العقبات كافة، تسهيلاً على الزائرين بما يتوافق مع خطة رئاسة الحرمين 2024.

و تُرش المعطرات والمعقمات يومياً قبل وبعد كل صلاة، بمعدل 10 مرات يومياً بإجمالي 1850 لتراً من المعطرات والمطهرات الصديقة للبيئة، والاهتمام والعناية الفائقة بالسجاد بأحدث المضخات، والتي يبلغ عددها 60 مضخة للتعقيم والتطهير قبل وبعد كل صلاة، والمكانس الكهربائية واليدوية والتي يبلغ عددها 250 مكنسة كهربائية ويدوية، وكنس السجاد 3 مرات باليوم، ونقل السجاد بـ20 مركبة مخصصة لنقل السجاد.‬